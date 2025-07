Assaltante é baleado ao tentar roubar celular de delegado aposentado no centro de SP

Um assaltante foi baleado ao tentar roubar o celular de um delegado aposentado no centro de São Paulo. Especialistas afirmam que as quadrilhas estão mais interessadas nos aplicativos do celular do que propriamente no aparelho. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de roubos e furtos de celulares caiu 13% no ano passado em todo o país. Mesmo assim, foram mais de 917 mil casos registrados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!