Assessora de vereador tem o celular roubado durante gravação em bairro de alto padrão de SP

Polícia já está em busca do motoqueiro que levou o aparelho

JR na TV|Do R7

A assessora de um vereador teve o celular roubado durante uma gravação de um vídeo em um bairro de alto padrão, em São Paulo. O vereador Nabil Bonduki aparece sentado ao lado do cantor Tom Zé. Uma assessora do parlamentar gravava o encontro, quando um motoqueiro se aproxima pela calçada, pega o celular dela e foge. A polícia procura pelo suspeito.

