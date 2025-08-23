Assessora de vereador tem o celular roubado durante gravação em bairro de alto padrão de SP

A assessora de um vereador teve o celular roubado durante uma gravação de um vídeo em um bairro de alto padrão, em São Paulo. O vereador Nabil Bonduki aparece sentado ao lado do cantor Tom Zé. Uma assessora do parlamentar gravava o encontro, quando um motoqueiro se aproxima pela calçada, pega o celular dela e foge. A polícia procura pelo suspeito.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!