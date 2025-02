Assista à íntegra do Jornal da Record | 06/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (6): Chuva provoca deslizamentos e mortes no Recife. Raio atinge duas mulheres em praia do litoral paulista. Especialistas alertam para riscos de remédios manipulados para emagrecer. Presidente Lula diz que o povo pode ajudar no controle da inflação. Israel prepara plano para que palestinos deixem a Faixa de Gaza voluntariamente. No futebol, a repercussão da reestreia de Neymar pelo Santos no Brasil e no mundo.