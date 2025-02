Assista à íntegra do Jornal da Record | 07/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (7): Problema no combustível pode ter derrubado bimotor em São Paulo. Vítimas são piloto e dono de avião que iam para Porto Alegre. Brasil teve 22 acidentes aéreos com total de dez mortos só este ano. No Alasca, as buscas pelo avião que desapareceu com dez pessoas a bordo. Presidente Lula diz que governo vai lançar linha de crédito para a populaçao. Calor extremo faz aumentar atendimentos do samu no Rio de Janeiro. No futebol, muitas polêmicas e um herói no clássico Palmeiras e Corinthians.