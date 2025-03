Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta terça (11): Mulher sequestrada em estacionamento relata momentos de terror. Estados Unidos confirmam tarifa de 25% sobre o aço e alumínio do Brasil. Horas antes, em visita a Minas Gerais, Lula mandou recado ao presidente americano. Federação anuncia datas e horários das finais que vão definir o campeão paulista de 2025. A RECORD transmite ao vivo as duas partidas.