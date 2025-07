Assista à íntegra do Jornal da Record | 11/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (11): Atentado a tiros contra bicheiro interdita uma das principais avenidas do Rio de Janeiro. Corpo de menina que caiu em cânion na serra gaúcha será levado de avião para o Paraná. Perícia aponta que Juliana Marins morreu 32 horas depois da primeira queda em vulcão na Indonésia. Na série especial, como atuam os criminosos das criptomoedas. Na coluna de política, as novidades sobre a taxação americana aos produtos brasileiros. Donald Trump diz que pode conversar com Lula, mas não agora. E presidente brasileiro volta a dizer que vai acionar todas as instâncias para reverter tarifa. No futebol, tem jogão pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo (13), com transmissão da RECORD, R7 e PlayPlus.