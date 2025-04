Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/04/2025

Veja a edição completa do JR deste sábado (12): Jair Bolsonaro é transferido para hospital de Brasília. Donald Trump isenta celulares, computadores e chips eletrônicos de novas tarifas dos EUA. Na Espanha, invasões de imóveis geram disputas judiciais entre proprietários e inquilinos. E ainda: os gols do Brasileirão e a expectativa para o duelo entre Fortaleza e Internacional.



