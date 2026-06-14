Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/06/2026

Pesquisa associa uso excessivo de telas a casos de depressão em jovens

JR na TV|Do R7

  • Google News

No Jornal da Record deste sábado (13), veja que uma pesquisa associa o uso excessivo de telas a casos de depressão em jovens. Sete em cada dez candidatos temem o uso de inteligência artificial em processos seletivos. Donald Trump diz que acordo com o Irã será assinado no domingo (14), mas governo de Teerã não confirma. No interior de São Paulo, jovem morre ao realizar salto radical sem proteção adequada.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.