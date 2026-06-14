Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/06/2026
Pesquisa associa uso excessivo de telas a casos de depressão em jovens
No Jornal da Record deste sábado (13), veja que uma pesquisa associa o uso excessivo de telas a casos de depressão em jovens. Sete em cada dez candidatos temem o uso de inteligência artificial em processos seletivos. Donald Trump diz que acordo com o Irã será assinado no domingo (14), mas governo de Teerã não confirma. No interior de São Paulo, jovem morre ao realizar salto radical sem proteção adequada.
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