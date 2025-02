Assista à íntegra do Jornal da Record | 14/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (14): Falsos alertas para terremoto enviados pelo Google serão investigados pela Anatel. Os flagrantes de assaltos que levam medo à população nas ruas de São Paulo. Presidente Lula diz que pode acionar a Organização Mundial do Comércio para evitar taxação a produtos brasileiros. Desemprego tem queda em 2024; índice é o menor em 14 estados brasileiros desde 2012. Os perigos para quem trabalha exposto ao sol e às altas temperaturas do verão. Hamas anuncia os nomes dos três reféns israelenses que serão libertados neste sábado (15). E o adeus a um dos maiores nomes do cinema nacional, o cineasta Cacá Diegues.