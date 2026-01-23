Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/01/2026

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (22): Conselho Federal publica norma que permite a enfermeiros prescreverem antibióticos a pacientes. Exclusivo: JR revela esquema de falsificação e venda de atestados médicos no Rio de Janeiro. Primeira reunião entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos é anunciada. Encontro pode definir o fim da guerra no leste europeu. Donald Trump oficializa a criação do Conselho de Paz que vai supervisionar a reconstrução de Gaza e afirma que negocia acesso total à Groenlândia. E o cinema brasileiro faz história com cinco indicações ao Oscar, quatro delas para o filme "O Agente Secreto".