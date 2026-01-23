Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/01/2026
Conselho Federal publica norma que permite a enfermeiros prescreverem antibióticos a pacientes
Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (22): Conselho Federal publica norma que permite a enfermeiros prescreverem antibióticos a pacientes. Exclusivo: JR revela esquema de falsificação e venda de atestados médicos no Rio de Janeiro. Primeira reunião entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos é anunciada. Encontro pode definir o fim da guerra no leste europeu. Donald Trump oficializa a criação do Conselho de Paz que vai supervisionar a reconstrução de Gaza e afirma que negocia acesso total à Groenlândia. E o cinema brasileiro faz história com cinco indicações ao Oscar, quatro delas para o filme "O Agente Secreto".
Últimas
EUA deixaram oficialmente a OMS após ordem executiva assinada por Trump
A saída foi determinada por ordem executiva do presidente norte-americano ao iniciar seu segundo mandato
Rússia, Ucrânia e EUA vão se reunir pela primeira vez para negociar o fim da guerra no leste europeu
Encontro nos Emirados Árabes ocorre após diálogos entre Trump e Zelensky na Suíça
Após anunciar acordo com a Otan sobre a Groenlândia, Trump diz que negocia acesso total à ilha
Presidente dos EUA busca garantir segurança do Ártico sem custo, dizem fontes
MG, ES e RJ já bateram a média de chuva esperada para o mês inteiro
Previsão do tempo indica continuidade das chuvas até o fim de semana
Dois cavalos são resgatados após ficarem ilhados por pelo menos 12 horas no norte de MG
Cavalos foram resgatados após ficarem ilhados por 12 horas devido à cheia do rio São Francisco.
Defesa Civil de Goiás segue em alerta para risco de novas tempestades
Enxurradas em Goiânia derrubaram muros e arrastaram motociclistas; mais tempestades são esperadas
Seis pessoas são presas suspeitas de integrarem quadrilha que furtava petróleo da Transpetro
Transpetro sofre prejuízos milionários devido a perfurações clandestinas em dutos
Caso Master: Procurador-Geral da República arquiva pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli
De acordo com Paulo Gonet, não há providência a ser tomada porque o processo já está em análise no Supremo Tribunal Federal
Alexandre de Moraes autoriza nova visita de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro na Papudinha
Uma visita anterior, também autorizada por Moraes, não chegou a acontecer por compromissos do governador de São Paulo
Brasil tem cinco indicações ao Oscar deste ano, o maior número em uma única edição
O destaque é o filme brasileiro "O Agente Secreto", que já fez história ao ser indicado em quatro categorias na maior premiação do cinema mundial
Cofen publica resolução que autoriza enfermeiros a prescreverem medicamentos de venda controlada
O Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra a medida
Alianza Lima, time de futebol tradicional do Peru, afasta três jogadores por suposto abuso sexual
Entre os atletas está o ex-jogador do Flamengo, Miguel Trauco
Governo brasileiro defende que acordo do Mercosul com a UE entre em vigor de forma provisória
Geraldo Alckmin afirmou que a aprovação no Brasil e nos demais parlamentos do bloco sul-americano pode acelerar o processo também na Europa
Arrecadação federal bate recorde em 2025 e registra melhor resultado em 31 anos
Destaque para o IOF, imposto sobre operações financeiras, que teve alta na arrecadação de mais de 20%