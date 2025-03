Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/03/2025

Confira a edição do Jornal da Record deste sábado (22): Mulher suspeita de envolvimento na morte de turista colombiano é presa no rio de janeiro. Veja a gravação do depoimento em que o homem suspeito de matar adolescente vitória confessa o crime. E ainda: presidente Lula embarca para a Ásia, onde vai discutir acordo do Mercosul com o Japão. Israel ataca bases terroristas do Hezbollah no Líbano. Morre, nos Estados Unidos, a lenda do boxe George Foreman. No futebol, o encontro de dois ídolos, um palmeirense e outro corintiano, que relembram as finais do Paulistão.





