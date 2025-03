Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/03/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (29): Especialistas alertam para o aumento de casos de choques elétricos no país. Número de mortos no terremoto na Ásia passa de 1,6 mil. Presidente Lula diz que Donald Trump está no caminho certo nas negociações entre Rússia e Ucrânia. Venezuela reduz jornada de trabalho para evitar risco de apagão. Na estreia do Campeonato Brasileiro, Vasco e Santos fazem clássico nacional com transmissão da RECORD. E os gols do sábado na rodada de abertura.