Assista à íntegra do Jornal da Record | 29/11/2024

Veja a edição completa do JR desta sexta (29) com os seguintes destaques: Em entrevista exclusiva, Haddad diz que não descarta a possibilidade de novos cortes no orçamento. Dólar bate recorde e fecha valendo R$ 6. Lula, Tarcísio e Nunes firmam acordo de R$ 10 bilhões em investimentos para São Paulo. Botafogo e Atlético fazem últimos ajustes antes da final da Libertadores.