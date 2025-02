Assista à íntegra do Jornal da Record | 31/01/2025

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (31): Desemprego no Brasil cai ao menor nível da série histórica. Petrobras anuncia aumento no preço do diesel a partir de amanhã (1º). Governo exonera ministros para votarem nas eleições para presidentes do Senado e da Câmara. Roubo de seis carros de luxo de estacionamento mobiliza a polícia de São Paulo. Estados Unidos vão taxar em 25% as importações de produtos do Canadá e do México. Neymar chega ao Brasil e assina contrato com o Santos.