Atacante Dudu é suspenso por seis jogos e recebe multa de R$ 90 mil

O atacante Dudu, do Cruzeiro, foi suspenso por seis jogos e recebeu uma multa de R$ 90 mil. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o stjd. O jogador fez postagens ofensivas contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ex-clube dele. Ainda cabe recurso a essa decisão.



