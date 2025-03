Ataque da Rússia à Ucrânia deixa quatro mortos e mais de 20 feridos

Na Ucrânia, quatro pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um ataque da Rússia com drones. Segundo autoridades ucranianas, os bombardeios no leste do país atingiram uma escola, comércios, casas e um prédio. A Rússia também lançou 30 drones contra a capital Kiev. Pelo menos 16 foram abatidos. Não há relato de feridos. As ofensivas acontecem em meio às negociações para um acordo de cessar-fogo, que são mediadas pelos Estados Unidos.