Ataque russo deixa quatro mortos e 60 feridos na Ucrânia

Nas primeiras horas deste sábado (7), um ataque russo em Kharkiv, na Ucrânia, resultou em quatro mortos e 60 feridos, atingindo apartamentos, casas e uma escola. Segundo militares ucranianos, a Rússia lançou 206 drones e dois mísseis balísticos. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que esses ataques "visam a destruição completa de vidas". A Rússia, por sua vez, acusou a Ucrânia de atrasar a troca de corpos de soldados, com seis mil de cada lado, enquanto o Ministério da Defesa russo espera que as autoridades ucranianas tomem as decisões necessárias para a transferência.



