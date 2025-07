Ataque russo em shopping na Ucrânia deixa quatro mortos e 27 feridos

A Rússia atacou um shopping na Ucrânia. Quatro pessoas morreram e 27 ficaram feridas. Um vídeo divulgado pela polícia mostra muita fumaça, pessoas sendo socorridas e carros ainda em chamas. Além do shopping, galpões e edifícios da região foram danificados. O ataque aconteceu três dias depois do presidente Donald Trump dar um ultimato ao presidente russo, Vladimir Putin, de encontrar uma solução para a guerra com a Ucrânia.



