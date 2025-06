Ataques do Irã quase atingem carro em estrada no sul de Israel

Israel foi alvo de ataques iranianos. Um deles quase atingiu um carro em uma estrada no sul do país. Os ataques iranianos à Israel foram mais longos. Pela manhã, sete mísseis foram lançados, mas com um intervalo de tempo maior entre eles, o que obrigou milhões de israelenses a passar mais tempo dentro dos abrigos. Nesta segunda-feira (23), o exército israelense anunciou que uma sobrevivente do holocausto morreu em um dos bombardeios a edifícios residenciais no país. 25 prédios estão condenados à demolição, em Israel. Os ataques iranianos deixaram mais de dez mil desabrigados em todo o país, de acordo com o governo israelense.



