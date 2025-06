Ataques russos contra a Ucrânia deixam ao menos sete mortos e 52 feridos

Pelo menos sete pessoas morreram e 52 ficaram feridas em novos ataques russos contra a Ucrânia. Kharkiv e Odessa foram os alvos do ataque. E o exército russo afirmou ter capturado mais uma vila na região de Sumy. Hoje foram divulgadas novas imagens do ataque contra bases militares russas. A Ucrânia usou 117 drones orientados com sistemas de inteligência artificial.



