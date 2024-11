A Rússia fez novos ataques nesta terça (15) contra a Ucrânia. Pelo menos cinco pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Segundo o exército ucraniano, foram nove bombardeios com mísseis e 17 com drones, em cidades no sul do país. Vários locais ficaram em chamas, e um dos dos prédios atingidos é um complexo comercial com lojas e restaurantes. A Rússia não comentou os ataques.