Ataques ucranianos com drones fazem aeroportos de Moscou fecharem

Os aeroportos de Moscou, na Rússia, foram fechados nesta quarta (7) por causa de ataques com drones lançados pela Ucrânia. A ação acontece um dia antes das comemorações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente Lula e outros líderes internacionais já estão na capital russa para participar do evento.



