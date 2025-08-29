Atenção redobrada ao volante salva vida de criança que saiu correndo para a rua em Santo André (SP)

A atenção redobrada ao volante salvou a vida de uma criança que saiu correndo na rua. E, por pouco, não foi atropelada. Foi em Santo André, na Grande São Paulo. Em todo o país, motoristas de ônibus passam por treinamento de direção defensiva em simuladores para evitar desastres no trânsito.

O flagrante impressiona. O menino solta a mão da mãe, corre até a esquina e surpreende o motorista de um ônibus, que consegue desviar em cima da hora. Quem estava ao volante do ônibus era Douglas, que tem mais de 20 anos de experiência.

No centro operacional da empresa em que ele trabalha, os motoristas passam por cursos de direção defensiva e inteligência emocional.

