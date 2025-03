Atlético-MG avança na Copa do Brasil após golear o Manaus por 4 a 1

O Atlético Mineiro se classificou na Copa do Brasil ao golear o Manaus por 4 a 1. Jogando no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o Galo abriu o placar com Alisson. O segundo gol foi do argentino Cuello. No segundo tempo, Rony fez o terceiro. O Manaus ainda diminuiu com um golaço de Renan. Deyverson fechou o placar para o Atlético Mineiro.



