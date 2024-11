Atlético-MG e Botafogo fazem reconhecimento do gramado antes da grande final da Libertadores

Botafogo e Atlético-MG estiveram no estádio onde ocorrerá a final da Libertadores na Argentina. As duas equipes realizaram o reconhecimento do gramado. Os mineiros treinaram no Centro de Treinamento do Defensa y Justicia, enquanto os cariocas utilizaram o campo do Tigre. O Atlético jogará com uniforme listrado preto e branco; o Botafogo usará camisa branca. Veja os preparativos para a decisão!