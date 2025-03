Atlético-MG se aproxima do sexto título consecutivo do Campeonato Mineiro

Os campeonatos estaduais pelo Brasil estão chegando na reta final. Em Minas Gerais, o Atlético já está com uma mão na taça. O clube goleou o América-MG. A imagem do jogo foi a falha do goleiro Jori no primeiro gol. No Rio Grande do Sul, o Grêmio foi derrotado em casa pelo Internacional no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho.



