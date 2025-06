Atuação criminosa do PCC é identificada em 28 países, além do Brasil, mostra MP-SP

A atuação criminosa do PCC foi identificada em 28 países além do Brasil. É o que aponta um levantamento divulgado pelo Ministério Público de São Paulo. Os dados mostram que o maior número de integrantes está no Paraguai. Em seguida vem Venezuela, Bolívia e Uruguai. Na Europa, Portugal tem o maior número de pessoas identificadas. O mapeamento que identificou a presença da facção em 28 países, além do Brasil, foi realizado a partir da quebra do sigilo telefônico de investigados e da troca de informações com autoridades estrangeiras. O objetivo é promover a cooperação internacional para o combate ao crime organizado.



