Aumento da oferta de crédito ajuda a alavancar negócios pelo Brasil

O aumento da oferta de crédito tem beneficiado muitos negócios no Brasil. O governo federal disponibiliza, por meio do programa Acredita, juros abaixo dos praticados pelo mercado. Uma pesquisa indica que a projeção de alta para o crédito em novembro foi de 10,5%. O programa visa oferecer até R$ 30 bilhões em créditos a micro e pequenos empresários com condições diferenciadas conforme o gênero do proprietário.