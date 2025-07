Aumento do IOF: governo não envia ao STF explicações sobre necessidade de manter decreto

O governo não enviou ao STF as explicações sobre a necessidade de manter o decreto derrubado pelo Congresso que aumentava o IOF. O prazo terminou nesta sexta (11). Na próxima terça-feira (15), o assunto será discutido em uma audiência de conciliação no Supremo.



