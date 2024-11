Austrália aprova lei que proíbe acesso de menores de 16 anos às redes sociais

A Austrália aprovou uma lei que proíbe o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. A lei é inédita no mundo. A medida foi aprovada no Senado australiano, depois de passar por votação na Câmara. A lei vai entrar em vigor em 12 meses. As plataformas de rede social que não respeitarem a proibição vão ser multadas em até R$ 190 milhões. Países europeus vão monitorar a nova legislação e podem implementá-la em breve.