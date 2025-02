Avião capota durante pouso e deixa 15 feridos no aeroporto de Toronto, no Canadá

Um avião capotou durante um pouso no Aeroporto Internacional de Toronto, no Canadá. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas; duas foram hospitalizadas em estado grave. O voo, com 80 pessoas a bordo, partiu de Minneapolis, nos Estados Unidos. Imagens mostram a aeronave de cabeça para baixo na pista e com as asas quebradas. A neve que caiu na pista e uma forte ventania podem estar relacionadas às causas do acidente.



