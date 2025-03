Avião cargueiro faz pouso de emergência na Sibéria e aterrissa de ‘barriga’ devido à falha

Um avião cargueiro russo fez um pouso de emergência na Sibéria. No momento da aterrisagem, o trem de pouso não abriu e a aeronave deslizou de "barriga" na pista. No vídeo divulgado pelo Ministério de Transportes da Rússia, é possível ver que o avião derrapa e uma das asas bate no chão. Na sequência, sai da pista e vai parar na neve. Oito pessoas estavam a bordo, mas não se feriram. As causas do acidente serão investigadas.