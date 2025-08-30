Avião com mais de 400 quilos de cocaína é apreendido no Pará

Um avião com mais de 400 kg de cocaína foi apreendido no interior do Pará. Segundo especialistas, o transporte de drogas por aeronaves tem se intensificado após a fiscalização ficar mais atuante nos rios e estradas da região. Os tabletes com drogas estavam escondidos dentro e no entorno da aeronave. A PM foi acionada e também conseguiu apreender adesivos com falsas numerações para dificultar a origem da aeronave e galões de combustível que seriam utilizados no abastecimento. A investigação estima que a descoberta gerou um prejuízo financeiro de R$ 200 milhões aos criminosos.

O monomotor fez um pouso forçado numa fazenda no município de Santana do Araguaia, sul do Pará. Assim que os funcionários perceberam a movimentação suspeita, acionaram a polícia. Dois homens que estavam a bordo conseguiram escapar. A suspeita é que a cocaína veio da Bolívia. A droga e os demais materiais apreendidos foram levados sob forte esquema de segurança até a cidade de Redenção, para serem apresentados à Polícia Federal.

Esta é a segunda maior apreensão de entorpecentes, transportados de avião, no estado do Pará neste ano. A outra aconteceu no início do mês: uma tonelada de maconha do tipo skunk, vinda da Venezuela. Com o aperto das fiscalizações, principalmente na região dos rios, os traficantes se viram obrigados à adoção de novas metodologias e daí o uso cada vez mais comum de aviões de pequeno porte nessa região.

aqui!