Bairros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense estão sem água há mais de duas semanas. O Procon já multou a Águas do Rio, concessionária que abastece o estado, em mais de R$ 13 milhões. O Instituto Brasileiro de Cidadania entrou com um pedido na Justiça para que a distribuição de água seja normalizada em até 12 horas.