Balança comercial tem superávit de U$ 2,1 bilhões em janeiro, menor resultado para o mês desde 2022

A balança comercial brasileira teve superávit de 2,1 bilhões de dólares em janeiro. O valor representa queda de mais de 65% na comparação com janeiro do ano passado e é o menor resultado para o mês desde 2022. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que a indústria de Extração e a Agropecuária foram os setores com as maiores quedas.