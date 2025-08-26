Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Balão explode perto de comunidade e causa pânico entre moradores no Rio de Janeiro

Não há informações oficiais sobre feridos

JR na TV|Do R7

No Rio de Janeiro, um balão explodiu perto de uma comunidade e causou pânico entre os moradores. Houve uma sequência de explosões de fogos de artifício, o que provocou um incêndio em uma área de vegetação. Não há informações oficiais sobre feridos. O corpo de bombeiros declarou que não foi acionado.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Bombeiros
  • Incêndio
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.