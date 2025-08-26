Balão explode perto de comunidade e causa pânico entre moradores no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, um balão explodiu perto de uma comunidade e causou pânico entre os moradores. Houve uma sequência de explosões de fogos de artifício, o que provocou um incêndio em uma área de vegetação. Não há informações oficiais sobre feridos. O corpo de bombeiros declarou que não foi acionado.



