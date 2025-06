Baleia é encontrada morta neste sábado (7) na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Uma baleia foi encontrada morta neste sábado (7) na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro . Bombeiros retiraram o animal de seis metros de comprimento no fim da manhã. Segundo biólogos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a baleia morreu no oceano há cerca de cinco dias e encalhou na praia depois de ser carregada pela maré. O corpo do animal foi levado para um laboratório da instituição para estudos.



