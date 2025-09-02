Logo R7.com
Balsa naufraga durante show de pagode em Salvador (BA)

Evento na praia da Ribeira não estava autorizado; ninguém ficou ferido

JR na TV|Do R7

Uma balsa naufragou durante um show de pagode numa praia, em Salvador. Segundo a Marinha, o evento na embarcação acontecia sem autorização e não tinha sido comunicado à capitania dos portos. A festa conhecida como "Pancadão" acontecia numa balsa improvisada para cerca de 15 pessoas.  

O palco da banda foi montado na embarcação, que não oferecia proteção nas laterais e nem coletes salva-vidas. No final da apresentação, a balsa naufragou. Os músicos e os instrumentos caíram na água. O resgate foi feito por pessoas que estavam em outras lanchas acompanhando o show.  

Segundo as autoridades, os organizadores já foram identificados e devem ser ouvidos nos próximos dias. O cantor da banda afirmou que o naufrágio aconteceu pelo excesso de peso na embarcação. 



