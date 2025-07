Balsa que transportava postes de concreto afunda no rio Tocantins, no Pará

Uma balsa lotada afundou no Rio Tocantis, no Pará. A embarcação transportava várias carretas carregadas com equipamentos para a instalação de rede elétrica, como postes de concreto. Depois de encalhar a embarcação se inclinou até afundar parcialmente. Vários postes ficaram e parte de uma carreta ficaram submersos. A empresa responsável pelo equipamento já enviou equipes para retirar a carga e avaliar as perdas. Todos os tripulantes foram resgatados sem ferimentos.



