Bancários são presos por falsificar documentos de clientes e abrir contas sem a autorização em MG

Quatro gerentes de agências bancárias de Minas Gerais foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha que falsificava documentos de clientes e abriam contas sem que as vítimas soubessem. O grupo teria movimentado, em um ano, pelo menos R$ 20 milhões fazendo, principalmente, empréstimos. Segundo a polícia, os gerentes pesquisavam o cadastro de algumas contas com bom histórico de crédito e com muito dinheiro e mandava a lista para um homem, que encaminhava os dados para um falsificador de documentos. A foto e a assinatura eram fornecidas por outros criminosos da quadrilha, que depois abriam contas com os dados das vítimas.



