Banco Central ainda precisa aprovar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília

A compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, ainda depende do aval do Banco Central. A operação é estimada em R$ 2 bilhões. A aprovação do Banco Central e da Assembleia de Acionistas do BRB é a última etapa para a negociação ser concluída. Mas, a decisão depende de consenso da diretoria colegiada do Banco Central.

O impasse está nas mãos do diretor de organização do sistema financeiro , Renato Gomes. O colegiado é formado pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, e oito diretores. Renato Gomes é o único contrário à operação, mesmo depois do aval do conselho administrativo de defesa econômica, o Cade, e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O tema chegou ao Congresso, que discute um projeto de lei para permitir que os parlamentares demitam diretores do Banco Central.

