Banco Central americano mantém taxa básica de juros pela quinta vez consecutiva

O crescimento da economia dos Estados Unidos no segundo trimestre superou as expectativas. Ainda assim, o Banco Central americano manteve a taxa básica de juros pela 5ª vez consecutiva. O Federal Reserve segurou as taxas de juros, mesmo sob forte pressão do presidente Donald Trump. Os juros de referência permanecem entre 4,25% e 4,5% ao ano. O presidente do órgão, Jerome Powell, falou em incertezas e disse que a política monetária dos Estados Unidos está "moderadamente restritiva".



