Banco Central dos EUA confirma expectativas e mantém juros entre 4,25% e 4,5% ao ano

Nos Estados Unidos, o Banco Central americano seguiu o que era esperado pelos analistas do mercado financeiro e manteve a taxa de juros de referência entre 4,25% e 4,5% e meio por cento ao ano. Segundo comunicado do Federal Reserve, a atividade econômica do país cresce em ritmo sólido.



