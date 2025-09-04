Logo R7.com
Banco Central rejeita operação de compra do Banco Master pelo BRB

Com o impedimento da operação, as ações do Banco de Brasília registraram queda de 10% nesta quinta-feira (4)

JR na TV|Do R7

O Banco Central rejeitou a operação de compra do Banco Master pelo BRB. As justificativas ainda não foram apresentadas. A transação já havia sido aprovada por outras autoridades, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.   

A análise técnica pelo Banco Central era o último passo para a conclusão da operação de compra de 58% do capital total do Banco Master pelo BRB. A transação faria o BRB ampliar serviços no país. Hoje o banco está em 19 estados e no Distrito Federal e tem quase 9 milhões de clientes. Com a compra, poderia passar a ter R$ 100 bilhões em ativos.  

Por tradição, as decisões do Banco Central são tomadas em consenso pela diretoria colegiada, composta pelo presidente, Gabriel Galípolo, e oito diretores. Um dos integrantes do colegiado, porém, se opôs ao negócio. O BRB deve receber agora a lista de motivos do Banco Central para vetar a compra. 

Com o impedimento da operação, as ações do Banco de Brasília registraram queda de 10% nesta quinta-feira. 


