Bancos brasileiros que atuam nos EUA avaliam consequências de possíveis sanções americanas

Bancos brasileiros que atuam nos Estados Unidos avaliam os riscos e consequências de possíveis sanções americanas, depois da decisão do ministro Flávio Dino. Nesta quarta-feira (20), no pregão na Bolsa de São Paulo, as ações das principais instituições financeiras não tiveram fortes oscilações como ontem, quando perderam R$ 41 bilhões em valor de mercado. Apesar do mercado considerar que ainda é cedo para avaliar o que vai acontecer, as instituições já projetam complicações a longo prazo.



