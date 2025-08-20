Logo R7.com
Bancos brasileiros que atuam nos EUA avaliam consequências de possíveis sanções americanas

Especialistas alertam para insegurança jurídica e impactos no mercado

JR na TV|Do R7

Bancos brasileiros que atuam nos Estados Unidos avaliam os riscos e consequências de possíveis sanções americanas, depois da decisão do ministro Flávio Dino. Nesta quarta-feira (20), no pregão na Bolsa de São Paulo, as ações das principais instituições financeiras não tiveram fortes oscilações como ontem, quando perderam R$ 41 bilhões em valor de mercado. Apesar do mercado considerar que ainda é cedo para avaliar o que vai acontecer, as instituições já projetam complicações a longo prazo.

