Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Banhista registra visita inusitada de pinguim em Salvador

O pinguim nadava sozinho perto da praia

JR na TV|Do R7

Em Salvador, um banhista registrou uma visita inusitada de um pinguim. O flagrante foi feito nesta quarta-feira (13), na praia de Boa Viagem, na capital baiana. O pinguim nadava sozinho, perto da praia, e levava um peixe no bico. Nesta época do ano, os pinguins migram da Argentina e Chile para o litoral sul do Brasil em busca de águas mais quentes e alimentos. Mas alguns acabam se perdendo do grupo e vão parar em praias do Nordeste.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!

  • Argentina
  • Brasil
  • Chile
  • Litoral
  • Nordeste
  • RecordPlus
  • Salvador
  • Sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.