Banhista registra visita inusitada de pinguim em Salvador

Em Salvador, um banhista registrou uma visita inusitada de um pinguim. O flagrante foi feito nesta quarta-feira (13), na praia de Boa Viagem, na capital baiana. O pinguim nadava sozinho, perto da praia, e levava um peixe no bico. Nesta época do ano, os pinguins migram da Argentina e Chile para o litoral sul do Brasil em busca de águas mais quentes e alimentos. Mas alguns acabam se perdendo do grupo e vão parar em praias do Nordeste.



