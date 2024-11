Barragem de lagoa em Belo Horizonte (MG) rompe em meio a temporal e causa transtornos

Em Belo Horizonte (MG), o temporal chegou no meio da tarde e escureceu a paisagem. Motoristas viram a água subir em pouco tempo. Perto do local de um quase-acidente, funcionários de um posto de saúde fizeram uma corrente para ajudar a resgatar outras vítimas da chuva. A barragem de uma lagoa, que fica em um parque, se rompeu; grande parte da água escoou para as ruas vizinhas.