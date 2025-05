BC lança ferramenta que permitirá o bloqueio do CPF para abertura de novas contas em bancos

O Banco Central lançou uma ferramenta que vai permitir ao cidadão autorizar, ou não, a abertura de contas em instituições financeiras. A modalidade entrará em vigor em dezembro. Em vez da chave Pix certa a filha digitou o CPF da mãe, e a transferência foi para outra conta, que tinha sido aberta sem que ela soubesse. O Banco Central anunciou a criação de uma ferramenta para evitar o uso indevido de CPFs. O serviço vai funcionar como um cadastro em que as pessoas poderão informar que não pretendem ter outras contas correntes, de poupança ou de pagamentos. As instituições financeiras terão que consultar essa base de dados antes de aceitaram novos pedidos de abertura de contas, e assim evitar que as fraudes aconteçam.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!