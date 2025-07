Bebê de um ano morre atropelado no interior da Bahia e motorista foge sem prestar socorro

Um bebê de um ano morreu atropelado no interior da Bahia. O motorista fugiu e não prestou socorro. O acidente chocou os moradores de Vitória da Conquista, sudoeste baiano. Riquelmy Novaes Cerqueira, de apenas um ano e nove meses, jogava bola com um adulto em frente à casa da família. De repente, o carro, em alta velocidade atingiu a criança, que foi arremessada a 30 metros de distância. Testemunhas tentaram correr atrás do veículo, mas o motorista fugiu sem prestar socorro.



