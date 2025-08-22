Logo R7.com
Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino

Primeiro-ministro israelense visita base militar e aprova plano para controle da cidade de Gaza

JR na TV|Do R7

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse nesta quinta-feira (21) que Israel vai manter a ofensiva no território palestino, mesmo que o grupo terrorista Hamas aceite um cessar-fogo. Hoje, o premiê foi pessoalmente a uma base militar na fronteira com a Faixa de Gaza para aprovar o plano para assumir o controle da maior cidade do território. Hoje, Israel avisou organizações internacionais e autoridades de saúde para se prepararem para atender os civis que serão retirados da cidade de Gaza. Os moradores devem ser transferidos da região central para o sul do território. O Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, rejeitou os planos de preparação de retirada.

